Çorba!

Rize'deki karşılaşma ışığında, kısa cümlelerle yeni Galatasaray'ı değerlendirmeye girelim;

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok değil Podolski'dir. Sneijder yoksa Josue oynar. Semih, Galatasaray'ın stoperi değil (sol beki hiç değil).

Kendisini kimseye beğendiremeyen Chedjou, eldeki en iyi stoper. Tolga Ciğirci formunu yakaladığı an De Jong ya da Selçuk'tan birisini keser.

Teknik direktör Tudor'un, Podolski ve Eren'le iki forvetle oynayabileceği konuşuluyor.

O halde nasıl bir orta saha izleriz tasavvur etmem çok zor.

Yoksa; ufukta üçlü savunma olasılığı mı var? Kısa vadede böyle bir değişiklik çok riskli olur. Yokluğu hissedilen Bruma'nın Rize'ye götürülmemesi, doğru karardı.



Golde Muslera hatalı

Yine de; Portekizli'yi Beşiktaş maçında sahada görürsek şaşırmam. Bakalım, bu yaptırımdan gerekli dersi çıkarabilecek mi?

Devam eden sezonda herhangi bir takıma yeni gelen hoca olsam ilk maçımı Çaykur Rizespor'la oynamak isterdim.

Galatasaray zayıf rakibi karşısında özellikle ikinci yarıda çok zorlandı ve serbest vuruştan golü yedi.

O golde Muslera hatalıydı. Teknik direktör Tudor'un devraldığı takım iyi durumda değil. Karşılaşmanın gidişatındaki oyuncu ve taktik değişiklikler hayli enteresandı. Linnes'in çıkması yanlıştı.

Hırvat teknik direktör Tudor, Galatasaray'ın o denli çok dizilişle oynadı, topçuların kafası o denli karıştı ki, Galatasaray'ın oyununu tek kelimeyle özetleyebilirim;

"çorba"