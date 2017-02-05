Sesigüzel, Riekerink kötü!

Riekerink nasıl G.Saray teknik direktörü olduğunu unutmuş.

Hollandalı futbol adamı geçen sezon Türkiye Kupası'nı almasaydı şu anda G.Saray teknik patronu olmayacaktı.

Bunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple maçın özellikle 1. yardımcı hakemin Ceyhun Sesigüzel'den çok Riekerink beyi eleştirmek lazım.

Linnes, Carole'den daha iyi. Muslera bu kadar önem seviyesi yüksek bir maçta takımın kalecisi olmalıydı.

Bu takım 4-2-3-1 oynamak zorunda değil. Oynuyorsa da neden bir "B" planı yok? Savunmanın göbeğindeki Ahmet Çalık-Semih tercihini de anlayamadım.

Daha değişik bir orta saha kurgusuyla, Rodrigues ile Eren Derdiyok ile oynamayarak zaten maçı baştan kaybetmeyi kabullendi.

Ama hakkını yemeyelim; G.Saray'a teknik direktör olduğundan bu yana ilk defa değişiklikleri doğru zamanda yaptı.

Bu da sanıyorum 3 oyuncu değişliğinin de sakatlık nedeni ile gerçekleşmesinden ötürü!

Maçın hakemi Mete Kalkavan'a harika maç yönettin diyemem.

Çünkü topun önünde kaldığı oyuncuların koşu yollarını tıkadı.



Pozisyon net kırmızı

Josue ile Emre'nin didişmesinde araya giremedi. Maçın güzelleşmesine katkı sağlayamadı.

Ama maçın birinci yardımcı hakemi Ceyhun Sesigüzel, Başakşehir'in son derece makul galibiyetine gölge düşürdü.

Ev sahibi takımın birinci golünden önce Visca ofsayttaydı. Ceyhun Sesigüzel'in bayrağı hemen önündeki bu pozisyon için kalkmadı.

Emre-Josue arasında yaşanan pozisyonda Başakşehir'i 10 kişi kalmaktan kurtardı. Pozisyon net kırmızı karttı.

6 gollük galibiyet alan takımı bozan Riekerink ve maçın birinci yardımcı hakemi, Başakşehir'e çeyrek finalin kapılarını açtı.

Bu cümleden dolayı harika bir sezon geçiren örnek bir şekilde sevk ve idare edilen Medipol Başakşehir takımından özür dilerim. İtiraf etmeliyim ki hem ligde hem kupada her şeyin en iyisini hak ediyorlar.

Çeyrek final maçları öncesinde benim kupayı kazanma favorim Başakşehir takımıdır.