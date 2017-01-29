Son kez!

Maçın devre arasında odamın önünden geçen G.Saraylı bir meslektaşım ''Maç yazınla mı uğraşıyorsun?'' diye sordu. ''Henüz başlamadım'' dedim ve bir soruyla karşılık verdim; ''N'oldu ki?.'' Sosyal medyada ve özel hayatımda, uzunca bir süredir Bruma üzerinden eleştirilmeye alışkınım, ''Senin beğenmediğin Bruma neler yapıyor, izliyor musun?'' sorusu kadar bıkkınlık veren çok az şey var hayatımda.

''En iyisi yazımı bu konuya ayırayım'' diye düşünüp kendisine yanıtımı sahada vereceğimi belirttim ve yazımı okumasını rica ettim.

Bruma'ya ''kötü futbolcu'' demiyorum.

Hatta; onu bu sezon başında tanısam, maliyetini ve transfer öyküsünün bilmesem, öve öve bitiremezdim. Eleştirdiğim ve - çokça- öfkeyle karşı olduğum şey Bruma değil; ''Bruma transferi''...

Şu ana kadar bu oyuncu için G.Saray'ın kasasından 15 milyon euro (60 milyon TL) çıktı. Sözleşme bitimine 1.5 yıl var.

Bu sezon sonunda iyi bir talip çıkıp da bu oyuncu için 20 milyon euro vermiyorsa, nasıl ''iyi transfer'' olabiliyor anlamıyorum.

Bu ülkeden kamyonla çıkan o para senin ya da benim değil zannediyorsun ama sana acı gerçeği söyleyeyim; o para, senin, benim, bu halkın çocuklarının.



Podolski'yi elde tutmalı

Elbette ki; G.Saray'a geldiği günden bu yana hayli aşama kaydetti. Bu sayede de, bonservisi 5-6 milyon euro'luk topçu oldu.

Bence, beni değil, bu oyuncuya 'yatırım'' diye 3.5 yıl önce 12 milyon euro sayanları eleştir. Oyununu daha da geliştirmesi için dua etmeyi de ihmal etme. Umarım daha da üzerine koyar ve bugüne kadar kendisi için ödenen bedelin karşılığını en iyi şekilde verir. Yasin'i, Rodriguez'i o kadar küçümseme.

Podolski'yi elde tutmaya, Sneijder'i motive etmeye bak. Muslera ile birlikte bu iki büyük futbolcu olmadığında Bruma falan seni asla kesmez, unutma!

Dün akşamki maçın kaydını bul ve Sneijder ile Podolski'yi bir daha izle.

Eminim ki; iyi bir G.Saraylı olarak sen de bu ikiliden birisini kaybetme ihtimalinden hayli rahatsız olacaksın. Podolski'nin yalanladığı Nazifoğlu haklıysa, dün akşam Alman oyuncuyu son kez izlemiş olabiliriz.

Eğer; Nazifoğlu haksızsa, son kez izlediğimiz kişi belki de kendisi olabilir.