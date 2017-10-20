Çiçek kokusu

Kokusunu kaybeden güller bile eski zaman insanlarının umurundadır.

Ama asaletini ve adaletini kaybeden futbol şimdiki zamanın umurunda değil.

Nereden nereye geldik.

Ne acıdır ki ruhlar da değişti iklimler gibi. Ezeli rekabetin adı, ebedi rezalet oldu!

Pazar günkü Galatasaray- Fenerbahçe derbisini tanımlayan ifade; "yüksek risk!" Bu bir özellik sayılıyor.

Kan kokusunu çiçek kokusuna tercih edenler yüzünden! h h h Futbolun tarafını tutmayan bir düzenin içinde, şimdi büyük harflerle sızlananlara "büyük" diyorlar.

Bulundukları yeri güçlendirmenin yolu kabadayılıktan geçiyor.

Şiddete örgütlenmekten!

Ve başarısızlıkların sebeplerini başkalarına boca etmekten!

Ganimet avcılığından! h h h O yüzden futbol olarak da, sportmenlik olarak da, "ne geceydi ama" diyebileceğimiz bir derbi yaşamadık kaç zamandır.

Bunun ilk sebebi öncelikle futbolculardır.

Tribüne oynayanlar, art niyetli olanlar ve sahanın ortasında nefretle beslenenler.

Yani adamlıkla kan bağı kalmayanlar.

Her zaman söylerim.

Kitap okumayan futbolcular futbolun canına okur!

Çiçeklerin kökünü kurutur, sevginin ve saygının kökünü kuruttuğu gibi.

O yüzdendir ki, adı efsane olan büyükler; yaptıkları kadar yapamadıklarından sorumludur.

Galatasaray ve Fenerbahçe hayattan bir teselli aradıklarında eski resimlerine baksınlar.

İnsanlar o resimlere gözleri gibi baktılar çünkü! h h h Şiddetin öne çıkarıldığı.

Her şeyin tek sebebinin hakem sayıldığı derbilerden de bıktık.

Küfür kıyamet ortamlardan ve eyyamcı hakemlerden de!

Yine de son bir umutla, pazar gecesi centilmenlik adına bir serenat diliyorum çocuklar için!

Nefretin kara büyüsüne inat! h h h Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıkan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na baktım.

Verdikleri sözü tuttukları Cumhurbaşkanı'nın nezdinde bütün ülke tarafından tebrik edilmenin onurunu yaşadılar.

Onlar karın tokluğu tadındaki hayatın işçiler.

Onlar organlarını vatanına bağışlayan karşılıksız tutkunun kahramanları.

Onlar cennetin kokusu.

Onlarda olanlar keşke futbolun içindeki sükseli futbolcularda olabilseydi.

Ne çok mektup yazılırdı çocuklara.

Sportmenlik, insanlık ve saygı adına. h h h Onlar insanlıktan umudumuzu kesmememiz gerektiğini öğreten büyük adamlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği sıcaklığı en büyük ödül kabul gönlü zengin güzel insanlar.

Onlar bizim insanlarımız.

Çiçek kokulu.