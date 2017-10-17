Keşif!

Futbolda veresiye yok.

3 puan istiyorsan koşacaksın, çalışacaksın, şantiye ruhunda olacaksın.

Yoksa liderlik özlemine de, şampiyonluk hayallerine de duvar örmek zorunda kalırsın.



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Medya Gençler maçından sonra harika bir keşif yaptı (!) Talisca maç seçiyormuş da, kendine oynuyormuş.

Cenk Tosun'a 25 milyon dolarlık etiket yapıştıranlar, Cenk'in Beşiktaş'taki yetersizliğini ne zaman keşfedecekler?

Oğuzhan da pozisyon seçiyor ve rakiple mücadelede yok. O yüzden orta alandaki içtimada hep eksik!

Atiba'nın iki yıllık yorgunluğuna destek olacak bir kişi bile yoksa.

Bugün Monaco karşısında maç seçenlerin de, etiketli methiyelerle kendinden geçenlerin de ortaya koyacaklarını çok merak ediyorum.



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Malatya maçında ilk yarıda Fenerbahçe'nin kötü futbolla arasının kapandığını gördük.

Ama liderle arasındaki farkın kapanması için, daha fazla mücadele etmesi gerektiğini de, Malatya maçının ikinci yarısında gördük.

Hâlâ güven ve şüphe arasında gezinen bir takım.

O yüzden, kazanması gerekenleri kaybedenler için yeni bir yolculuk başlıyor demek için, Galatasaray maçını beklemek gerekecek.

Galatasaray maçlarının Fenerbahçe'nin can simidi olduğu gerçeğini göz ardı etmesek de, geçen yılın Galatasaray'ından eser olmadığını da hatırlatmak gerekecek.

Arena'da ateşten bir çemberin içinden geçecekse eğer, o geceki ateşin adına Fenerbahçe deriz.

Ama Galatasaray kazanırsa eğer, bu sezonun hayallerinin erteleneceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın.

"Cehennem dondu!" filminin vizyona gireceğinden de!



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Galatasaray ligin dizginlerini elinde tutarken atını dörtnala sürüyor.

Kesinlikle galibiyete ayarlı bir düşüncenin dişlileri gibi.

Sistemin yetersiz olduğu zamanlarda bireysel beceriler sahneye çıkıyor.

Ligin en karizmatik adamı Gomis'e baktım, sahanın içinde sessiz sakin duruyor ama bazen bir pozisyonla bile resital yazılabileceğini de gösteriyor.



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Haftanın sonucu Trabzon'daydı.

Bu stat iki maçtır şaşkınlıkla karşılanan yenilgilerin çekim alanı oldu.

Alanya'dan 4, Akhisar'dan 6 gol.

Sanki bir tiyatro sahnesi.

Genç Abdülkadir dışında herkes uyuşuk adam rolünün repliğini sergilerken, gecenin ipliği Ersun Yanal'ın boynuna dolandı. Sallanmadı bu gidişte, ne bir mendil ne bir kol!



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Haftanın en çirkin görüntüsü Konya'dan geldi.

Üniversite öğrencisi bir genç Galatasaray Store'dan forma alıyor.

Elindeki formayı görünce, 5 Konyalı zorba delikanlının başına üşüşüyor.

En kabadayı olanı "Ver ulan" diyor "formayı!" "Vermem" diyor çocuk, "Ben öğrenciyim, paramla aldım." Sevdasını istiyorlar, alın terini.

5 kişi birlikte tasladıkları zorbalığa karşılık, bir delikanlının elindeki formayı zorla alıp yakıyorlar.

Bunun adı gasptır. Bir insanın cebinden parasını alanlara uygulanan ceza, bu zorbalara da uygulanmalıdır.

Ancak o şekilde bu çirkinliklerin önüne geçilir.

Not: Bundan birkaç yıl önce Eyüp'te iki gencin 21.5 lirasını gasp edenler 25 yıl ceza aldı!