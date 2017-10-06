Ayna!

Kulüpler Birliği Futbol Federasyonu'na karşı isyan bayrağı açtı.

Milli maçlardan sonra TFFF'ye çıkarma yapacaklarmış!

İzlanda ile oynanacak hayati bir maçtan önce bunu yapmaları, Kulüpler Birliği'nin Türk futbolunun neresinde olduğunun göstergesidir.

Bu zaman, Milli takımın Dünya Kupası gerçeğine sekte vurmak için seçilmiş zaman değilse eğer!



***



O kulüp başkanları ki, bu ülkede her türlü nefretin, yozlaşmanın ve şiddetin ilk sorumlularıdır.

O kulüp başkanları ki, değerini kaybettiğimiz bütün güzelliklerin ilk sebepleridir. Azalan saygının, çoğalan nefretin "baba" kaynağı.



***



Söyleyin saygıdeğer başkanlar!

Hanginiz bugüne kadar bir haram puanı reddetti? Hanginiz gerçekten adalet istedi de, ganimeti reddetti?

Hanginiz haksız bir penaltıya balıklama atlamadı?

Hakemlere puan yatakları olarak bakarken, haksızlığa yataklık ettiğinizi inkar edebilir misiniz?

Bana iddiamı çürütecek bir örnek gösterin elinizden öpeceğim!



***



Tribün kapatılmasına hepimiz karşıyız.

Ama tribünlerin kabadayılarla donatılmasına da karşıyız.

Her başkanın tribünler için maç başına kaç bedava bilet dağıttığını kim araştıracak? Dürüstçe o sayıyı açıklayacak biri var mı aranızda?

Peki, saha içinde ve dışında çirkinliklerinin sırtını sıvazlayan kim?

Milli kalecinin anasına, avradına ve hatta bebeğine küfür edildi.

Küfür yiyen futbolcu mağdur oldu, milli takımdan aforoz edildi.

Nerdeydiniz beyler?

Soysuzluklara karşı neden birlik olamadınız?



***



Hakemlerin eyyamcılığına yıllardır kalem oynatıyoruz.

Ama hakemleri kendi çıkarları için oynatan düzenin faillerinin başkanlar olduğunu da biliyoruz.

Evet, kurullar haksızlık yapıyor ama sırayla.

Başkasına yapılan haksızlıklar için kılını kıpırdatmayanlar, iğne kendilerine batınca ortalığı ayağa kaldırıyorlar.

Rakibine yapılan haksızlıkta ayağa kalkan bir başkan gösterin.

Sözüm söz; ayakkabısını boyayacağım.



***



Saha içindeki edepsiz futbolcuların yeşermesine itirazı olan çok ama lafta.

Çünkü birçok başkan o edepsiz futbolcularla aynı safta.

O yüzden kulüp başkanlarının gerçekten adalet ve sportmenlik isteği sadece bir hayal ürünüdür.



***



Akıl hastanesini ziyaret eden adamın biri doktora sordu.

"Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?" "Bir küveti su ile dolduruyoruz" dedi doktor.

"Bir kaşık, bir fincan, bir de kova verip, küveti nasıl boşaltmaları gerektiğini soruyoruz.

Sahi, siz olsanız ne yapardınız?" "Ooo anladım" dedi adam.

"Normal insan kovayı tercih eder.

Çünkü fincan ve kaşık küçük..." "Hayır" dedi doktor. "Normal bir insan küvetin tıpasını çıkartır." Bu meseleden çıkan sonuç...

Akıl sadece bize sunulanların dışında çözüm bulmaktır.



***



Kulüpler Birliği futbolun sorunlarına kendilerine "sunulanın" dışında çözüm arıyorsa eğer...

Önce herkes aynaya bakmalı.

Çünkü adalet ve sportmenlik ya ruhtadır. Ya hiçbir yerde!