Rezalet ertesi

Vardar maçında gördük ki, takımda talan var, yalan var.

Ve elde kalan var!

Gerçek olansa; Fenerbahçe bu yıl Avrupa takvimi kullanmayacak.

Kimse tarih yazmaya kalkmasın, tarih onları yazdı!

Buruşuk bir sayfanın üzerinde leke gibi dururken Vardar rezaleti!



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Aykut Kocaman maçtan sonra gazetecilerden soru almadı ve gitti.

Küçük harflerle cevap verenlere büyük diyorlar. Büyük harflerle kaçak oynayanlara değil.

Trabzon maçında bütün günahı dış güçlere bağlayan adam, ağlama duvarına yaslanmanın mevsimini erken açtı da, Vardar maçının utancından niye kaçtı?

Peki ya Tudor gibilerini sorularla yerden yere vuranlar, Aykut Kocaman'ın karşısında neden hazırolda durdular?.

Giderken de soru sorulur.



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Ozan Tufan sahanın ortasında yemek partisi verse, koluna taktığı kaptanlık bandından daha komik bir görüntü oluşmazdı.

Ama Alex gibi birini ortak hareket ederek katleden Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman için bu görüntü bir gurur olur.

Alex gibi bir efsaneyi kompleksleri uğruna yok edenleri, şimdiki zaman da Ozan Tufan gibilerinin varlığıyla cezalandırıyor.

Ozan Tufan'a gelince.

Ellerini saçlarında gezdirmekten duyduğu hazzı, pozisyonlar için duymuyorsa, kulağını açıp bizi duysun.

İtirazı varsa otopsiye buyursun!



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İki sezondur izliyoruz yetmedi, bu sezona da sarktı.

Fenerbahçe'yle oynadığı her haliyle belgelenmiş olan Van Persie;

Aykut Kocaman için vazgeçilmez bir eğilim.

"Bu adama forma giydirmek Fenerbahçe'yi sırtından vurmanın karşılığıdır" diye bir cümle kurmayı çok isterdim ama.

Fenerbahçe'nin çekirdeğini Van Persie'nin ruhsuzluğu oluştururken.

Ben görev emri veren Aziz Yıldırım kadar futbol ustası değilim!



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Takımın var olma sebeplerini oluşturan gerçeklerde payı olan diğer futbolculara gelince.

Ey rugan pabuçlu beyler!

Bir mumun isli hayaletleri.

Karıncaların yiyecek taşıyan hallerini izleyin ve utanın.

Ya da bir huzurevini ziyaret edin, o insanların yaşamak için verdiği mücadeleyi izleyin.

O sevginin kutsallığını hissedemiyorsanız, çıkarın o formaları.

Çünkü böylesine bir takıma elenmenin şartlarını başkan ve teknik adamla birlikte sizler ürettiniz!



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Meselenin finaline gelirsek.

Bu takımda ayağa kalkıp suçu üzerine alacak adamlar lazım.

Aziz Yıldırım denince, alttan alanlar değil!

Taraftarın sesi yükseliyor.

Korkularını saldırganlıkla besleyen Aziz Yıldırım, şimdi büyüyen isyanı nasıl bastıracağını düşünsün.

Yeniden doğmak için küllerden, birinin yanması gerek.

Fenerbahçe'yi ve taraftarı yıllardır "çelik yelek" olarak kullanan Aziz Yıldırım, Vardar rezaletinin baş suçlusudur.

O sloganı hatırlayın; "Sarının yanına laciverdi koyarsanız efsane olursunuz!" Ben de diyorum ki, "Aziz Yıldırım'ın yanlışlarına karşı durmazsanız asla Fenerbahçeli sayılmazsınız!"



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Vardar maçından sonra babasının elini tutan bir çocuk söyleniyordu.

"Bana eski Fener'i anlatsana baba!"