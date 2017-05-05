Irkçı erkekler asil kadınlar

Maçın içindeki bir pozisyon günlerce konuşulur da, bazı görüntüler "kenar süsü" olur.

Oysa o görüntüden berbat bir ırkçılık öyküsü çıkar.

Kirli taşı kaldırırsanız, altından Emenike çıkar.

Ama bizler bu adamın çirkinliklerini yazsak ne yazar!

Arkasında kapı gibi duranlar varken!



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Pazar günü Emenike, Rizesporlu Ali Yacoubi'ye bir hareket yaptı.

Elini burnuna götürüp, "pis kokuyorsun" anlamına gelen.

Irkçılık ki; dünyanın en aşağılık eylemidir. Irkçılık ki, dünyanın bütün ülkelerinde en ağır suçtur.

Bir insana kokuyorsun anlamına gelen bir hareket yapan da insanlık suçu işlemiştir.

Aynı hareket kendisine yapılsa neler yaparsa, şimdi onun yaptığı bir çirkinlik için bizler de elimizden geleni yapmalıyız.

Emenike'nin 8 maç ceza alabileceği söyleniyor. Az bile!

Böyle adamların ülkeden defedilmesi gerekiyor.

Bırakın forma giymesi, futbol sahalarının kenarından bile geçirilmemesi gerekiyor.



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Bu çirkin adamı Fenerbahçe'de baş tacı ettiler.

Formasını çıkarıp yere attı, kendisinden bir özür dilenmediği kaldı.

Kovuldu geri alındı, paha biçilmedi.

Fenerbahçe formasını bu adama nasıl yakıştırıyorlar?

Gol attığı için mi?

Asist yaptığı için mi?

Fenerbahçe tarihinden böyle adamlar geçiyorsa, biri suçu üzerine alsın!

Eğer asaletin kelime anlamını biliyorlarsa!



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Spor erkeklerin egemenliğinde ama sporun cümlesini kirleten de erkektir.

Hayat verense sadece kadındır.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı voleybolcu kadınlar ödül töreninde kol kola poz verdiler.

Asaletin pozunu.

Kadınların insanlıkta da, sporda da erkeklerden kaç adım önde olduklarının görüntüsünü.

Kadınların sporunu da ya yöneticiler kirletiyor, ya tribünler!

Voleybolcu kadınların asil görüntüsüne karşılık Fenerbahçeli erkek yöneticinin attığı tweet'e bakın.

"Yenildikçe gülen rakip!" Zavallı yöneticiliğe ve klasik erkek pozuna mahsuben!



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Rakibini ne kadar yüceltirsen zaferin de yenilgin de o kadar değerlidir.

Bunu erkekler bilmez.

Erkekler küfürü bilir, kabadayılığı.

Küfür de ırkçılık kadar soysuz bir eylemdir de, küfür eden soysuzlara da arka çıkanları çoktur ülkenin.

O yüzden futbolumuzun içinde kurumsallaşan küfür, arsızların gücüyle apoletlere boğulur.



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Futbol eskiden erkek oyunuydu.

Parayı gördükten sonra ruhunu sattı.

Ne erkeklik bıraktı, ne zarafet.

Telefonu tanımamıştım ya, hala mektuplarla ulaşırım çocukluğuma.

Siyah beyaz fotoğraflar gelir.

Ne ırkçılık bilirler, ne kabadayılık.

Bizler futbolcunun da, hakemin ve teknik adamın de adam olanını sevmiştik.

O yüzden çocukluğumun eşkıyalarını, bugünün apoletli züppelerine değişmem!