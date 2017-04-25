Noksan ve doksan!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçlarında kazanma inancı noksansa!

Fenerbahçe için savunma ve saldırı gerçeğini uygulamanın dakikası bazen doksandır.

Galibiyet pozları vermekle son kozunu oynamak arasındaki büyülü gerçeğin farkıdır bu.

Bakmayın Galatasaray'ın naylon baskısına!

Ne kazanmaya soyunmuşlardı ne aşka!

Ama karşılarında "Beni Galatasaray maçlarına emanet ediniz" diyen bir takım varken. O stadı en güzel biçimde kim terk edebilirdi?

Fenerbahçe'den başka!



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Maç sonunda Galatasaray cephesinden gelen çaresiz açıklamalara baktım.

Podolski; "İkinci Lig takımları bile Fenerbahçe'den kalitelidir." Yabancının cahili!

Yenildiğiniz takımı küçümserseniz, kendinizi daha çok küçültürsünüz!

Tudor; "futbolcularımla gurur duyuyorum." O halde mesele yok, yola devam. Ama önce kendinize bir itfaiye aracı söyleyin.

Selçuk İnan, Sneijder ve Podolski gibi kundakçıları da içine doldurun!



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Türkiye'deki futbol kalitesini tartışalım, ona varım.

Ortasından tarihi rekabet geçen maçın futbol olarak kıyısından bile geçilmediğini.

Ezeli rekabet denen gerçeğin azalan gururunu!

Defolu hakemleri.

Merhamet eğitiminin olmadığı bir ülkede asaletin geçersizliğini.

Maç bitiminde emekçilere saldıran ve yerdeki insanı topyüken tekmeleyen ucuz kabadayıları.

Her şeyden önemlisi futbolumuzun başındaki ağaların kalitesini!



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Gaziantepsporlu Çek futbolcu Rajtoral intihar etti. Sessiz sedasız!

Pozisyonları tartışmanın insan canından daha değerli olduğu bir ülkeyiz biz.

Sanki camlara bir kuş ölüsü vurdu.

Pozisyon bakıcısı olmak, futbolumuzun boynuna dolanan gerçeklerin en acısıdır.

İpi boynuna dolayan bir futbolcunun ölümünü bile hiçe saymak!



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Fenerbahçe'nin en zayıf göründüğü bir maçta, güçlü olmasını sağlayan neydi?

Kazanamayacağına inanıp gardı düşen rakibini son saniye saldırısıyla devirmek.

Sert bir virajı bedensel değil ruhsal biçimde aşmak.

Bazıları buna mucize der ama mucizeyi harekete geçiren gerçekler de vardır.

En önemlisi alışkanlıklar.

Galatasaray'daki klasik Fenerbahçe psikolojisinin yan tesiri!

O yüzden Galatasaray'ın Fenerbahçe maçlarını kazanabilmesi için ruhsal desteğe ihtiyacı olduğu açıktır.

Bilinçaltındaki korkaklığına mahsuben!

Fenerbahçe bu galibiyetle taraftarına anlamlı memnuniyet yaşatması bir yana.

Sezon sonu gerçeklerine Şampiyonlar Ligi umutları katması ekstra armağandır.



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Haftanın çirkinliğine gelince.

Cumartesi günü nefret terörü başlatan Başakşehir futbolcuları Rize'de neticeye vardılar.

Sahada sadece 2 puan kaybettiler ama saha dışında adamlıklarını.

Korkaklıklarını hep birlikte saldırganlıkla örtenlerin ayıplarını kimse örtemez!

Kabadayı beyler!

Kuşkunuz olmasın ki, futbol toplumunu Başakşehir'den soğutma projeniz başarıya ulaştı.

O insanlık dışı görüntüleriniz de bütün gözlere ulaştı.

Ama emekçilerin üzerine kaç kişi gelirseniz gelin, yetmezsiniz!

Sadece kirli parçalarınız yayıldı ortalığa, bir adam etmediniz.

Bundan sonra da etmezsiniz.

Ne gözümüzde ne gönlümüzde!