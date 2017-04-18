Güneş serenadı

Bu sezon futbolumuza anlam kazandıran da, heyecan kazandıran da Beşiktaş'tır.

Yürek yapımı bir takım.

Şenol Güneş'in sihri de ondaki bilgeliğin yansımasıdır.

O yüzden perşembe gecesi Lyon maçında galibiyeti demlerken, daha çok ateş sürmek gerekiyor güzelliklere.

Deli-kanlı yürekler eşliğinde Kartal tangosu gibi.



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Bazen büyülü bir sinemadır futbol maçları.

Kahramanlar filmin başında ortaya çıkar.

Katillerin uşak çıkması klasiktir, hakemlerin uşak çıkabilme ihtimalinin çokluğundan.

Quaresma sakatlığını yok sayarak oynayabilme ihtimalini artırdıysa, bunun adı kazanma sevdasıdır.

Ateşi avuçlamak gibi.

Lyon'un timsahın gözyaşları bir tehlike anonsudur.

Erkekçe mücadeleden kaçmak gibi.



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Hala Beşiktaş'a cezadan bahsedilirken rüşvetçi ve edepsiz Fransız Platini'nin kalıntıları UEFA'da duruyor demektir.

Bizler süs köpeklerini de çok gördük, kazanamayacakları maçlarda kahpelikleri bağışıklık yapanları da.

Aşklar savaşmadan kazanılmıyor.

Lyon'un bu statta kazanacağını düşlemesi bir hayal israfıdır.

Beşiktaş'ın garantili tasarrufu.

Ama onların bu hafta Bastia maçındaki olayları çirkinliklerinin alışkanlık yaptığının belgesiyse.

Arama motorlarında Lyon'un karşılığı "kazanmak için her türlü yöntemi seçer" şeklinde tanımlanıyorsa... Kurduğumuz cümleler de, kansızlığa karşı sesimizi sonuna kadar açma sebebimizdir.

Çünkü hiçbir maç öncesinde "Fransız kahpeliğinin" işaretlerini bu kadar net görmemiştim.



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Hayat uzun bir yol öyküsüdür.

Futbol da hayatın süsü.

Hep merak ederim, mektuplarım adresine ulaşıyor mu diye?

Bazılarını buluttan zarflar içinde gönderirim, ama elleri ve yürekleri kirli adamlar üç maymunu oynar.

Dördüncü maymun vicdandır.

Kalbi de ruhu da kötü olan futbol gangsterlerinin hala adam rolü oynamalarından nefret ederim.

İhanetlerini düğün alayı gibi yaşayan soytarılardan!

Onların futbolumuzun içinde varolma sebepleri çocuklarımızın yok olma nedenlerini oluşturur.

Onlar ki, Türk futbolunun kanını emen ağalardır.

Vatan sevgisi masalının arkasına saklanırken, milyon dolarlara angaje olanlar için sermaye uludur.

Medyadaki uşaklarıyla göz boyamak da toplumu kandırmalarının tek yolu.



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Ama tarihler de yağmalanır, kasalar gibi.

O yüzden paranın büyük kıldığı kabadayılara adam demem de, yürekten heykellere ceketimi iliklerim. Ve Şenol Güneş'i koyacak yer bulamam.

Bildim bileli onurlu bir hayatın içinde yaşlanmayı sevmiştir.

Kapısında dürüstlüğe eyerlenmiş atlar durur.

Çocukları beyaz atlara bindirir.

O çocuklara gözü gibi bakmayı çocukluğunda öğrenmiştir.



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Futbolun çirkinlikleri çoğalırken, Şenol Güneş perşembe gecesi hayallerin büyüsünde sürpriz bir serenat diliyor çocuklara.

Aydınlık bir hayat.

Beşiktaşlı çocukların nezdinde bütün çocuklara.