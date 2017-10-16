Yeni F.Bahçe

Maç 74 saniyede bitti. 5 ve 6.dakikalarda gelen goller Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı.

Sonrasındaki gollerin anlamı kalmadı bile. Herkes bıraktı Yeni Malatyaspor'u ve 'YENİ' maçı düşünmeye başladı. Kimilerine göre Fenerbahçe mest etti.

Güven verdi. Giuliano harikaydı. Valbuena'ya söylenecek söz yok, tam lider.

Kameni Volkan'ı unutturdu!

Tribünler Galatasaray'a gönderme, Fenerbahçeli futbolcular ise 'YENİ' rakibi Galatasaray'a futboluyla nazire yaptı.

Muslera Kameni , İsla Mariano, Skertel Maicon, Serdar Aziz Neto, Latovlevici Hasan Ali, Fernando Ozan, N'diaye Josef, Rodrigues Valbuena, Dirar Feghouli, Belhanda Giuliano, Soldado Gomis kıyaslamalarına geçtik. Hem de 7.dakikada !

Ne yazılacaktı, ne yazacaktık ki? Malatyaspor'un Fenerbahçe'nin rehavetinden faydalanarak gittiği ataklarda, iki topunun direkten dönmesini mi konuşacaktık?

Devam ettik sorulara... Tudor mu Kocaman mı? dedik. 'Hakem kim oluru' düşünmeye başladık? Fırat mı, Cüneyt hoca mı? Dev derbide kırmızı çıkar mı, penaltı olur mu, çok gol atılır mı? dedik, bunları da düşündük!

Derbi nefesleri keser Sahi kim kazanır sizce? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İlk golü kim atar?

Selçuk İnan 11'de yer bulur mu? Volkan Demirel mi geçmeli kaleye? Gerginlik kime yarar? Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi?

Unutulmaması gereken bir konu; Malatyaspor Galatasaray değil! Galatasaray saldıracak! Bir hafta aç tutulan, kafeste bekletilmiş sonra serbest bırakılmış aslan misali. Aykut Kocaman Seyrantepe'ye mecburen kazanmak için gidecek;

1-Güven tazeleyecek 2-Puan farkını kapatmaya çalışacak 3-Ben daha 'Kocaman'ım' diyecek.

Tudor ise gerçek bir Galatasaray teknik direktörü olmak isteyecek ve 3 puan daha fark atmaya çalışacak Fenerbahçe'ye.

Aykut Kocaman Mehmet Topal'ı düşünmüyor. Ozan'ı kazanıyor. İsla'dan çok şey bekliyor ve karşılığını da alıyor.

Soldado ise Negredo misali! Bakalım ilk golü hangisi atacak? O da ayrı mevzu!

Kazandı Fenerbahçe tamam ama rakip Galatasaray'ın çeyrek gücünde değil. Seyrantepe'den 3 puan alınırsa, Kocaman ve futbolcuları o zaman 'YENİ FENERBAHÇE' olur. Dün akşamki Fenerbahçe'ye 'YENİ' demek için henüz erken ve abartılı olur.