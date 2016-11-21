Net galibiyet!

Derbi çok net Fenerbahçe’nin hakkıydı. G.Saray’da ne oyun planı, ne yardımlaşma, ne mücadele var. Şunu net söylüyorum; Bu teknik adam ve bu zihniyetle G.Saray’dan bu sene bir şey olmaz

Fenerbahçe, maçı çok net kazandı. Bu skora hiç kimsenin bir bahane bulma şansı yok. Fenerbahçe takımında herkes birbirine yardım ederek takım olarak iyi mücadele ettiler. Sarı-lacivertlilerde "Şu oyuncu vazifesini yapmadı, kötü oynadı veya kötü mücadele etti" diyemezsiniz. Peki Galatasaray takımı için ne söylersiniz? Ben bir tek cümle söylerim. Çünkü "Defansta bunu yaptı, hücumdu şunu yaptı, işte efendim bu olmasaydı şu olurdu" lafları hikaye kalır. Galatasaray takımı için söyleyebileceğim bir tek cümle var; Bu Galatasaray takımından bir cacık olmaz! Ne bir oyun planları var, ne yardımlaşmaları var, ne de mücadele güçleri… Her şeyden evvel fizik olarak iyi değiller. Bu takım çalışmamış belli. Teke tek mücadele edemiyorlar, ikili mücadelelerin çoğunu kaybediyorlar. İnanılır gibi değil. Bruma adam geçecek, Bruma şut çekecek, Bruma pas verecek de G.Saray gol atacak. Dünyada böyle bir şey kaldı mı? Bruma'ya bu takımda yazık oluyor. Bruma için söylenecek şey bu!



Volkan maçtan baloya giderdi!

Bir düşünün Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel acaba 90 dakika içinde yere yattı mı? Eğer Volkan bu maçtan sonra bir baloya gidecek olsa, sahaya da balo kıyafetiyle çıksa soyunma odasında pantolon-ceketkravatın şöyle bir düzeltip, duş bile almadan direkt baloya gidebilirdi! Bu ayıp kime yeter? Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink ile futbolcularına! Belki iyi idman yapmadınız, belki teknik direktör size gereken taktiği veremiyor. Ama hiç olmazsa çıkardınız Fenerbahçe'ye karşı ölümüne mücadele ederdiniz. Galatasaray'da Sinan diye bir futbolcu var. Daha cin olmadan şeytan olmuş. Hiç gereği yokken sarı kartı görüp bombayı eline alıyor. Bu takımda Bruma'dan sonra kaleci Muslera'ya yazık oluyor. Serdar Aziz iyi mücadele etti gözüktü ilk lig maçı olmasına rağmen. Peki penaltıyı yaptıran kimdi, Van Persie ilk golü atarken yanında durmayan kimdi! Galatasaray'ın orta sahasında Tolga ile De Jong oynuyorlar. İkisini üst üste, yan yana, alt alta koyun bir oyuncu yapar. Yani Galatasaray bu ikisiyle oynadığı zaman sahaya 10 kişi çıkıyordur. Diğer oyunculara yorum yapmaya bile gerek yok. Fenerbahçe aman aman bir futbol oynamadı. Düzgün mücadele ettiler. Hakkıyla da maçı aldılar. Ama bir defa daha söylüyorum; Bu teknik direktörle ve bu zihniyetle Galatasaray'dan bu sene bir şey olmaz.

Fenerbahçe, maçı çok net kazandı. Bu skora hiç kimsenin bir bahane bulma şansı yok. Fenerbahçe takımında herkes birbirine yardım ederek takım olarak iyi mücadele ettiler. Sarı-lacivertlilerde "Şu oyuncu vazifesini yapmadı, kötü oynadı veya kötü mücadele etti" diyemezsiniz.

Peki Galatasaray takımı için ne söylersiniz?

Ben bir tek cümle söylerim. Çünkü "Defansta bunu yaptı, hücumdu şunu yaptı, işte efendim bu olmasaydı şu olurdu" lafları hikaye kalır. Galatasaray takımı için söyleyebileceğim bir tek cümle var;

Bu Galatasaray takımından bir cacık olmaz!

Ne bir oyun planları var, ne yardımlaşmaları var, ne de mücadele güçleri… Her şeyden evvel fizik olarak iyi değiller. Bu takım çalışmamış belli. Teke tek mücadele edemiyorlar, ikili mücadelelerin çoğunu kaybediyorlar.

İnanılır gibi değil. Bruma adam geçecek, Bruma şut çekecek, Bruma pas verecek de G.Saray gol atacak. Dünyada böyle bir şey kaldı mı? Bruma'ya bu takımda yazık oluyor. Bruma için söylenecek şey bu!

Volkan maçtan baloya giderdi!

Bir düşünün Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel acaba 90 dakika içinde yere yattı mı? Eğer Volkan bu maçtan sonra bir baloya gidecek olsa, sahaya da balo kıyafetiyle çıksa soyunma odasında pantolon-ceketkravatın şöyle bir düzeltip, duş bile almadan direkt baloya gidebilirdi! Bu ayıp kime yeter? Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink ile futbolcularına!

Belki iyi idman yapmadınız, belki teknik direktör size gereken taktiği veremiyor.

Ama hiç olmazsa çıkardınız Fenerbahçe'ye karşı ölümüne mücadele ederdiniz.

Galatasaray'da Sinan diye bir futbolcu var. Daha cin olmadan şeytan olmuş. Hiç gereği yokken sarı kartı görüp bombayı eline alıyor. Bu takımda Bruma'dan sonra kaleci Muslera'ya yazık oluyor. Serdar Aziz iyi mücadele etti gözüktü ilk lig maçı olmasına rağmen. Peki penaltıyı yaptıran kimdi, Van Persie ilk golü atarken yanında durmayan kimdi!

Galatasaray'ın orta sahasında Tolga ile De Jong oynuyorlar. İkisini üst üste, yan yana, alt alta koyun bir oyuncu yapar. Yani Galatasaray bu ikisiyle oynadığı zaman sahaya 10 kişi çıkıyordur. Diğer oyunculara yorum yapmaya bile gerek yok.

Fenerbahçe aman aman bir futbol oynamadı.

Düzgün mücadele ettiler. Hakkıyla da maçı aldılar.

Ama bir defa daha söylüyorum;

Bu teknik direktörle ve bu zihniyetle Galatasaray'dan bu sene bir şey olmaz.



Çakır'a iş düşmedi

Derbide hakemlik fazla bir olay olmadı.

Çünkü G.Saray hakemi bile zorlayacak mücadeleyi gösteremedi. Tek taraflı bir maçtı, F.Bahçe güle oynaya kazandı.

Sabri'nin bir el pozisyonu var. Elle oynuyor ama görüş açısı kapalı olan Cüneyt Çakır göremiyor. Olabilir. Penaltıda Serdar Aziz'e kırmızı gösterebilir miydi? Çünkü Serdar topu kaptırdıktan sonra rakibini eliyle indiriyor. Yani topa ikinci müdahaleyi yaparken rakibini bacağıyla indirmiyor. Yeni kurala göre öyle olsaydı sarı olurdu. "Elle indirince kırmızı olması gerekirdi" diye düşünebilirsiniz. Ama Souza'nın müdahalesinden sonra top çok mu açıldı. O zaman bariz gol şansı kaybolur, kart sarıya döner.

