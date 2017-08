Osteogenezis imperfekta!

Rakibi ,topla yaratıcılık yapabileceği rahatlığa sokma, ilk topa bas ve boz... Aykut Kocaman, henüz hücum düzenini haklı olarak oturtamadığı takımında, işin savunma yönünü, daha 2. bölgede yüksek tempoda baskı ile ve ilk cümledeki mantıkla başarılı uygulatıyordu.

İlk 10 dakika rakibi oynatmayan, çok pas yapan ama hücumda da sıkıcı bir Fenerbahçe vardı. İlk 22 dakika dolduğunda Fenerbahçe'nin ne şutu, ne ortası , ne korneri, dolayısıyla da ne de pozisyonu vardı. Tek şans duran top gibiydi ve 23'te Ozan ile kaçırdılar.

Takımda maestro olarak sadece Valbuena vardı. Bölük pörçük bu işe soyunan Alper etkili olamıyordu.

Sonunda Valbuena devreye girdi ve muhteşem iki hareketle Dirar'a attırdı.



Mehmet Topal'ı geç aldı

Roman'ın bu takımın stoperi olamayacağını gösterdiği pozisyonla yenen golde, Hasan Ali de suçluydu.

Orta alanın düştüğü anlarda Ozan'ı tutup, Topal'ı oyuna geç almak da Kocaman'ın eksisi oldu.

Gördüklerim ;

1- Valbuena iyi bir 10 numara ve santrfor ile bu takımı öne taşır.

2- Dirar savunması daha iyi ama hücumda iyi niyetine rağmen bir Lens değil.

3- Alper, zorluk seviyesi yükselen maçlarda süreklilik gösterecek bir "oyun taşıyıcısı" değil.

4- Az gol yemelerini sağlayacak, çok paslı oyun düzeni şu an mecburen uygulanıyor ama devamı halinde seyirci mutsuz olur 5-Yaratıcı bir orta saha ve gol becerisi yüksek bir santrfor şart. Eminim Kocaman ve yönetim bunun peşinde.

6- Van Persie yine sık sık sakatlanacak ve güvenilir bir formu olmayacak.

Ahmethan için ise iyi niyetine rağmen bu seviye henüz fazla.

7- Kaçan pozisyonların Topal ve Skirtel ile bulunması da forvetsizliği çok güzel anlattı. Seyirci son dakikalarda kurdeşen döktü.

8- Roman asla birinci stoper olacak adam değil.

9- Takım 70'den sonra düşüyor, iki kanat bekinden hiç verim alınamıyor.

Sonuç: Cam hastalığı gibi takım (Osteogenezis imperfecta) yani, hemen her bölgesi kırılgan şu an.