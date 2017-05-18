Ne maçtı ama!

2007'den bugüne, Saraçoğlu'na geldiği 8 maçın tümünü kaybetmişti Başakşehir. Üstelik bunların 6'sında gol bile atamamıştı.

Her maç elbette kendine özeldi ama F.Bahçe kendi sahasında psikolojik bir üstünlükle başlıyordu.

Ligdeki ilk 10 haftada tam 7 asist yapan, ama son 6 maçta asisti olmayan Lens ile Başakşehir adına oynadığı ortalama 115 dakikada bir gol atan Adebayor büyük silahtı.

2 takımın da rakibe ilk toplardaki baskıları ilk 10 dakikada Topal ve Visca'nın şutları dışında pozisyon ürettirmiyor, Van Persie'nin kötü zamanlamalı final pasları Fener'i ilk dakikalarda durduruyordu.Visca–Volkan karşılaşmaları bu dakikaların keyifli anlarıydı.



Önce savunma dediler

2 takımın da ilk golü yememek adına dikkatli oynamaları ilk 20 dakika sıkıyor ama sonrasında kanatları kullanmaya başlayan F.Bahçe özellikle Van Persie ile pozisyon da buluyordu.

Savunmadan pas alamayan hücum adamlarının, orta sahaya kadar gelip top almaları, rakip savunma dengesini bozmaya da yönelikti aslında.Savunmadan uzun top denemeleri özellikle F.Bahçe adına hayal kırıklığı idi. Bu verimsizlikte arada Van Persie'nin istekli oyunu ve klası pozisyon oluşturup, heyecan yaratıyordu. Cengiz ve Mossoro çok etkisizdi. Bu da, 20 ile 40. dakikalar arası Başakşehir'in ne şutunun, ne de kornerinin olamamasına yol açıyordu.

Bu durumda tek beklenen hata idi ve maçın en iyisi Emre'nin şutunda Volkan bunu yapınca gol geliyordu.

İlk yarı özeti; Ligin şampiyon adayı ile devlerinden bir takımın maçında uyumamak için 4 fincan kahve gerekiyordu.



Penaltılarla finale

İkinci yarı istediği tempoda başlayamadı Fenerbahçe, Sow çok etkisizdi, Josef ve Alper nerede ise yoklardı.

Lens iyice yorulmuştu. Zaman azaldıkça panik de başlamıştı. Fenerbahçe'de 6 maçtır susan Lens, asisti hatırlayınca, maçın kötüsü Sow karamsarlığa giden maçı umuda taşıdı.

Başakşehir 3'lü savunmaya döndü,tüm hücumcuları oyuna aldı.

Fenerbahçe ceza alanında baskı ve tehlike arttı. Bu kadar geri çekilmenin bedeli vardı ve Holmen o bedeli ödetiyordu ki, Başakşehir'in belalısı Ozan Tufan devreye girdi.

İnanılmaz bir son bölüm ve uzatmalardı.

Penaltılarla finali Başakşehir elde etti.