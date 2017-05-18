 Ne maçtı ama! – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ne maçtı ama!

    2007'den bugüne, Saraçoğlu'na geldiği 8 maçın tümünü kaybetmişti Başakşehir. Üstelik bunların 6'sında gol bile atamamıştı.
    Her maç elbette kendine özeldi ama F.Bahçe kendi sahasında psikolojik bir üstünlükle başlıyordu.
    Ligdeki ilk 10 haftada tam 7 asist yapan, ama son 6 maçta asisti olmayan Lens ile Başakşehir adına oynadığı ortalama 115 dakikada bir gol atan Adebayor büyük silahtı.
    2 takımın da rakibe ilk toplardaki baskıları ilk 10 dakikada Topal ve Visca'nın şutları dışında pozisyon ürettirmiyor, Van Persie'nin kötü zamanlamalı final pasları Fener'i ilk dakikalarda durduruyordu.Visca–Volkan karşılaşmaları bu dakikaların keyifli anlarıydı.

    Önce savunma dediler
    2 takımın da ilk golü yememek adına dikkatli oynamaları ilk 20 dakika sıkıyor ama sonrasında kanatları kullanmaya başlayan F.Bahçe özellikle Van Persie ile pozisyon da buluyordu.
    Savunmadan pas alamayan hücum adamlarının, orta sahaya kadar gelip top almaları, rakip savunma dengesini bozmaya da yönelikti aslında.Savunmadan uzun top denemeleri özellikle F.Bahçe adına hayal kırıklığı idi. Bu verimsizlikte arada Van Persie'nin istekli oyunu ve klası pozisyon oluşturup, heyecan yaratıyordu. Cengiz ve Mossoro çok etkisizdi. Bu da, 20 ile 40. dakikalar arası Başakşehir'in ne şutunun, ne de kornerinin olamamasına yol açıyordu.
    Bu durumda tek beklenen hata idi ve maçın en iyisi Emre'nin şutunda Volkan bunu yapınca gol geliyordu.
    İlk yarı özeti; Ligin şampiyon adayı ile devlerinden bir takımın maçında uyumamak için 4 fincan kahve gerekiyordu.

    Penaltılarla finale
    İkinci yarı istediği tempoda başlayamadı Fenerbahçe, Sow çok etkisizdi, Josef ve Alper nerede ise yoklardı.
    Lens iyice yorulmuştu. Zaman azaldıkça panik de başlamıştı. Fenerbahçe'de 6 maçtır susan Lens, asisti hatırlayınca, maçın kötüsü Sow karamsarlığa giden maçı umuda taşıdı.
    Başakşehir 3'lü savunmaya döndü,tüm hücumcuları oyuna aldı.
    Fenerbahçe ceza alanında baskı ve tehlike arttı. Bu kadar geri çekilmenin bedeli vardı ve Holmen o bedeli ödetiyordu ki, Başakşehir'in belalısı Ozan Tufan devreye girdi.
    İnanılmaz bir son bölüm ve uzatmalardı.
    Penaltılarla finali Başakşehir elde etti.

    • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
      1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
      1. E-Posta: gurkan.kubilay@fotomac.com.tr
      1. SMS: GKU yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Dr. Gürkan Kubilay'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        GKU boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Dr. Gürkan Kubilay - Diğer Yazıları tümü


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü