Van Persie'den Tosic'e olay hareket
06 Şubat 2017, Pazartesi
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Van Persie'nin derbiye damga vuran hareketinin görüntüleri yayınlandı.
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