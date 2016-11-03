Sow'dan Manchester'a muhteşem gol
03 Kasım 2016, Perşembe
- 2
- 0
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Manchester United karşısında 2. dakikada Moussa Sow'un akıllara durgunluk veren röveşata golüyle öne geçti. Bu gol izleyenlere Tuncay Şanlı'nın ManU karşısında 2005 yılı Şampiyonlar Ligi'nde yine aynı kaleye attığı golü hatırlattı.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Sow'dan Manchester'a muhteşem gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.