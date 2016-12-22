 Şehitlere saygı maçına damga vuran anlar – Fotomaç TV
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    Şehitlere saygı maçına damga vuran anlar

    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçında yerli yıldızların Emre Belözoğlu ile attığı gol sonrası, yerli ve yabancı yıldızlar ile hakem Cüneyt Çakır Şehitler Tepesi önüne gelerek asker selamı verdi.

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