Şehitlere saygı maçına damga vuran anlar
22 Aralık 2016, Perşembe
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Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçında yerli yıldızların Emre Belözoğlu ile attığı gol sonrası, yerli ve yabancı yıldızlar ile hakem Cüneyt Çakır Şehitler Tepesi önüne gelerek asker selamı verdi.
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