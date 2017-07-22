Savaş Polat'tan şahane gol
22 Temmuz 2017, Cumartesi
- 6
- 1
Fenerbahçe'den ayrılan ve Atiker Konyaspor ile anlaşan sağ bek Savaş Polat, yeni takımıyla çıktığı idmanda enfes bir gole imza attı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe, Düzce'de ilk antrenmanını yaptı .
- Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı capsleri!
- Alex'ten Kocaman'a sert sözler: Yalancı...
- En klas takım otobüsleri
- Talisca'nın cezasına sosyal medyadan tepki yağdı!
- Emenike Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı Twitter'ı salladı
- Kaptan Volkan takımı ateşledi!
Savaş Polat'tan şahane gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.