Rıdvan Dilmen'den Cenk Tosun itirafı
18 Ekim 2017, Çarşamba
- 1
- 2
Rıdvan Dilmen, Cenk Tosun'un bu seviyeye geleceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı twitter yorumları!
- Beşiktaş'ın efsanesi gözden mi düştü?
- Marsilya - Konya maçında olay
- Porto'nun 463 dakikalık serisini Talisca bozdu!
- Kadıköy'de beyaz tribün!
- Football Manager 2018'in 'Wonderkid'leri!
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi
- Beşiktaş'tan 6 mevkiye transfer!
Rıdvan Dilmen'den Cenk Tosun itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.