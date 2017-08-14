Ribery yine rahat durmadı
14 Ağustos 2017, Pazartesi
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Bayern Münih'le Chemnitzer arasında oynanan Almanya Kupası mücadelesinde Bayern'in Fransız yıldızı Franck Ribery, kazanılan serbest vuruş için topu yere koyduğu sırada kadın hakem Bibiana Steinhaus'un kramponlarının bağını çözdü Steinhaus da Ribery'nin bu muzipliğine yıldız oyuncunun sırtına hafifçe vurarak ve gülerek karşılık verdi.
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