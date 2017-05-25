Rafael Nadal ve sanal gerçeklik...
25 Mayıs 2017, Perşembe
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Dünyanın İspanyol tenisçi Rafael Nadal bir markanın sanal gerçeklik gözlüğü için hazırladığı reklam filminde rol aldı.
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