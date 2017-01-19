Podolski uzakdoğu yolcusu
19 Ocak 2017, Perşembe
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Lukas Podolski'nin Galatasaray macerası sona ermek üzere.
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