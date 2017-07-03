Pepe Beşiktaş'ta
03 Temmuz 2017, Pazartesi
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Beşiktaş, Portekizli yıldız Pepe ile her konuda anlaşmaya vardı.
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