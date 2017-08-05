Neymar'ın imza töreninde 'Beşiktaş'
05 Ağustos 2017, Cumartesi
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Beşiktaş'ın Negredo transferini duyurma biçimi fenomene dönüştü. 'Come to Beşiktaş' sloganı son olarak PSG'ye transfer olan Neymar'ın basın toplantısında kullanıldı. Neymar'ın basın toplantısı görüntülerini montajlayan İngilizler, Neymar'ı Beşiktaş'a getirtti! Montajlanan Neymar görüntüsünü binlerce kişi paylaştı.
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