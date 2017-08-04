Neymar Parc des Princes'ı salladı!
04 Ağustos 2017, Cuma
- 2
- 0
PSG'nin yeni transferi Neymar resmi sözleşmeyi imzaladı ve Parc des Princes'ta basının karşısına geçti. (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Pişmaniye görünümlü Kocaeli Arena Stadı
- Takımların 2017-2018 sezon formaları belli oldu.
- Galatasaray, en son Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğinde...
- Emre'den milyon dolarlık hediye
- FIFA yılın teknik direktör adaylarını açıkladı!
- Dünya futbolunun en pahalı 10 imzası
- Cengiz Ünder İtalya'da gündeme oturdu
- Ocak ayında bedava yıldızlar!
Neymar Parc des Princes'ı salladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.