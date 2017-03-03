Muslera taraftarlara 3'lü çektirdi
03 Mart 2017, Cuma
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THY Euroleague 24. haftasında Galatasaray Odeabank ile Real Madrid karşılaştı. Galatasaray, rakibini 87-84 skorla mağlup etti. Karşılaşmayı izleyen Fernando Muslera ise maçın ardından taraftarlara üçlü çektirdi. İşte o anlar....
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