Minik hayranlarından van Persie'ye mesaj var!
20 Ekim 2016, Perşembe
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Fenerbahçe'nin ManU'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Robin van Persie'nin minik hayranları Louis ve Charlie Manchester United maçı öncesi Hollandalı golcüye şans dilediler.
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