 Mario Gomez yine imkansızı başardı – Fotomaç TV
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    Mario Gomez yine imkansızı başardı

    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez kaçırdığı gollerle gündemde kalmaya devam ediyor. Sezon başında Wolfsburg'a transfer olan Gomez, Borussia Dortmund'un Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçta kaçırdığı golle yine inanılmazı başardı.

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