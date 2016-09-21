Mario Gomez yine imkansızı başardı
21 Eylül 2016, Çarşamba
- 0
- 0
Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez kaçırdığı gollerle gündemde kalmaya devam ediyor. Sezon başında Wolfsburg'a transfer olan Gomez, Borussia Dortmund'un Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçta kaçırdığı golle yine inanılmazı başardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Mario Gomez yine imkansızı başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.