Mario Gomez yine imkansızı başardı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez kaçırdığı gollerle gündemde kalmaya devam ediyor. Sezon başında Wolfsburg'a transfer olan Gomez, Borussia Dortmund'un Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçta kaçırdığı golle yine inanılmazı başardı.