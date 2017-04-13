Lyon'da Ryan Babel'in golü
13 Nisan 2017, Perşembe
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Beşiktaş Ryan Babel'in 15. dakikada attığı golle Lyon karşısında 1-0 öne geçti
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