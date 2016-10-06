Lewis Hamilton rahat durmadı
06 Ekim 2016, Perşembe
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Japonya Grand Prix'si öncesi düzenlenen basın toplantısında Mercedes AMG Petronas'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton telefonuna yüklediği Snapchat tavşan filtresi ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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