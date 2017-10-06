Haydi Türkiye zafer zamanı!
06 Ekim 2017, Cuma
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A Spor ekinden İzlanda maçı öncesi Türkiye A Milli Futbol Takımı'na özel video klip.
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