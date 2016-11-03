 Hamilton, Meksika zaferini böyle kutladı – Fotomaç TV
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    Hamilton, Meksika zaferini böyle kutladı

    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Formula 1 Meksika Grand Prix'sini birinci tamamlayan Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton bir hayvanat bahçesini ziyarete gitti ve yetişkin bir kaplanla eğitmeninin gözetiminde bir süre oynadı.

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