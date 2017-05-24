Hain basketbolcunun algı operasyonu!
24 Mayıs 2017, Çarşamba
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FETÖ'cü Enes Kanter, FETÖ ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi bir kez daha kanıtladı. Romanya'da Türk pasaportuna el konulduktan sonra Amerika'ya dönen Kanter, NBA markası üzerinden algı operasyonu yaparak Türkiye aleyhine çalışmaya devam etti.
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