G.Saray'ın genç yıldızından harika gol!
19 Eylül 2017, Salı
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Geçtiğimiz sezon Kıbrıs'ta 52 maçta 66 gol atan ve bu sezon Galatasaray'a transfer olan 19 yaşındaki Ahmet Sivri harika bir gole imza attı!
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