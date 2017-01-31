Gökhan Gönül derbiye kaptan çıkacak
31 Ocak 2017, Salı
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A Spor'daki Takım Oyunu programının sunucusu Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ın jest yaparak Gökhan Gönül'ü F.Bahçe derbisinde kaptan yapacağını iddia etti.
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