Gabriel Jesus'un kaçırdığı akılalmaz gol!
09 Haziran 2017, Cuma
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Avustralya'da oynanan hazırlık maçında Arjantin, Brezilya'yı Gabriel Mercado'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Manchester City'nin büyük umutlarla transfer ettiği Gabriel Jesus'un kaçırdığı gol pozisyonu damga vurdu.
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