Futbol değil sanat!
01 Eylül 2017, Cuma
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Brezilya'nın Ekvador ile karşılaştığı maçta Coutinho ve Gabriel Jesus'un müthiş paslaşmaları sonrası gelen Coutinho golü, bu yorumu yaptırdı: Sanat.
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