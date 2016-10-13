Efsaneler bir arada
13 Ekim 2016, Perşembe
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'Barış için Maç' isimli özel maçta sahaya çıkan Maradona, Totti ve Ronaldinho maç öncesi kendi aralarındaki paslaşmalar taraftarlar arasında büyük bir heyecan ile izlenildi.
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