Davis Cup'ta inanılmaz olay
06 Şubat 2017, Pazartesi
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Kanada'nın başkenti Ottawa'da Kanada ile Büyük Britanya arasında oynanan Davis Cup maçında Kanadalı Denis Shapovalov maçı kaybetmenin siniriyle topa sert bir şekilde vurdu, top deyim yerindeyse maçın hakemi Arnaud Gabas'ın sol gözünde patladı. Gabas'ın sol gözü kısa sürede morarıp şişerken, hakemden özür dileyen 17 yaşındaki Shapovalov'un pişmanlığı çektiği tepkileri azaltmaya yetmedi.
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