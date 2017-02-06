 Davis Cup'ta inanılmaz olay – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Video Yükle
    video
    Videoyu Daralt

    Davis Cup'ta inanılmaz olay

    06 Şubat 2017, Pazartesi
    • 0
    • 0
    • Hakkında
    • Sitene Ekle

    Kanada'nın başkenti Ottawa'da Kanada ile Büyük Britanya arasında oynanan Davis Cup maçında Kanadalı Denis Shapovalov maçı kaybetmenin siniriyle topa sert bir şekilde vurdu, top deyim yerindeyse maçın hakemi Arnaud Gabas'ın sol gözünde patladı. Gabas'ın sol gözü kısa sürede morarıp şişerken, hakemden özür dileyen 17 yaşındaki Shapovalov'un pişmanlığı çektiği tepkileri azaltmaya yetmedi.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Davis Cup'ta inanılmaz olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle