Chelsea'nin mucize çocuğu Denim Nnamudi
16 Mayıs 2017, Salı
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Chelsea'de forma giyen mucize çocuk Denim Nnamudi yetenekleriyle göz kamaştırıyor. İki senedir Maviler'in alt yapısında top koşturan 10 yaşındaki Nnamudi, çalımları, top sürme kabiliyeti ve futbol zekasıyla Lionel Messi'nin küçüklüğüyle kıyaslanıyor.
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