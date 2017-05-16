 Chelsea'nin mucize çocuğu Denim Nnamudi – Fotomaç TV
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    Chelsea'nin mucize çocuğu Denim Nnamudi

    16 Mayıs 2017, Salı
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    Chelsea'de forma giyen mucize çocuk Denim Nnamudi yetenekleriyle göz kamaştırıyor. İki senedir Maviler'in alt yapısında top koşturan 10 yaşındaki Nnamudi, çalımları, top sürme kabiliyeti ve futbol zekasıyla Lionel Messi'nin küçüklüğüyle kıyaslanıyor.

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