Aboubakar gol orucunu bozdu
05 Ekim 2016, Çarşamba
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Beşiktaş formasıyla ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Vincent Aboubakar, milli takım arasında Kamerun'un Marsilya ile yaptığı hazırlık maçında penaltıdan topu ağlara gönderdi.
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