 Aboubakar gol orucunu bozdu – Fotomaç TV
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    Aboubakar gol orucunu bozdu

    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Beşiktaş formasıyla ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Vincent Aboubakar, milli takım arasında Kamerun'un Marsilya ile yaptığı hazırlık maçında penaltıdan topu ağlara gönderdi.

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