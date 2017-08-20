 37 yaşındaki Gökdeniz'den mükemmel gol – Fotomaç TV
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    37 yaşındaki Gökdeniz'den mükemmel gol

    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Rubin Kazan forması giyen 37 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz, Anzhi maçında muhteşem bir gole imza attı. Gökdeniz Karadeniz ayrıca bir gol 3 asistlik performasıyla maçın adamı seçildi.

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