ALKIŞLAR SULTANLARA
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde Sırbistan’ı geçemedi. Finali kılpayı kaçıran ekibimiz bugün saat 15.00’te Azerbaycan ile üçüncülük maçına çıkacak
FARK GİDEREK AÇILDI
İlk seti 25-17 kaybeden ay-yıldızlılar ikinci sette ise kelimenin tam anlamıyla kabus yaşadı. Bu sette sadece 12 sayı alabilen Türkiye 2-0 geriye düştü. Üçüncü sete de bu mral bozukluğuyla başlayan ekibimiz bu seti 25-21, mücadeleyi ise 3-0 kaybetti. Milli takım, üçüncülük için bugün TSİ 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. Finalde ise Sırbistan ile Hollanda, TSİ 18.00'de altın madalya mücadelesi verecek.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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