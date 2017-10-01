ALKIŞLAR SULTANLARA

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde Sırbistan’ı geçemedi. Finali kılpayı kaçıran ekibimiz bugün saat 15.00’te Azerbaycan ile üçüncülük maçına çıkacak

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Önceki gün şampiyonanın güçlü takımlarından Rusya'yı yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken ay-yıldızlı ekibimiz dünkü mücadeleye ise tutuk başladı. Savunmada etkili olamayan ay-yıldızlılar bir anda sayı farkının açılmasını engelleyemedi.



FARK GİDEREK AÇILDI

İlk seti 25-17 kaybeden ay-yıldızlılar ikinci sette ise kelimenin tam anlamıyla kabus yaşadı. Bu sette sadece 12 sayı alabilen Türkiye 2-0 geriye düştü. Üçüncü sete de bu mral bozukluğuyla başlayan ekibimiz bu seti 25-21, mücadeleyi ise 3-0 kaybetti. Milli takım, üçüncülük için bugün TSİ 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. Finalde ise Sırbistan ile Hollanda, TSİ 18.00'de altın madalya mücadelesi verecek.