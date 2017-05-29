 Tatiana G.Saray’da – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Tatiana G.Saray’da

    Tatiana G.Saray’da
    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Tatiana Kosheleva'yı kadrosuna kattı. 1988 doğumlu başarılı oyuncu, dün kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Rusya'nın önemli oyuncularından birini transfer ettiklerini vurgulayan Ali Yüce, "Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adayı olacaktır" dedi.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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