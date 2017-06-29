Anadolu Efes, Brock Motum'u transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Avustralyalı uzun forvet Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımının formasını giyen 26 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde 30 maçta 23,06 dakika ortalama süre alan 2,08 metre boyundaki basketbolcu, 10,8 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamalarıyla oynadı. Litvanya Ligi'nde ise 47 maçta forma giyen Avustralyalı oyuncu, 17,45 dakika ortalama süre alarak maç başına 9,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 0,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:13
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4 koldan pres!
Toplam 15
Yorum
hayır hayr
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4 koldan pres!
Toplam 15
Yorum
aslan cimbom ikinci verdiğin örnekte ferrariden inip audi 5'e binseydi bjk ye uyardı..,uno'ya uyan fb olur..,
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Futbola açım
Toplam 13
Yorum
mustafa Yazık Türk Futbolunda kulübünü beğenmeyip 3 büyük sevdasıyla yanıp tutuşan 1 sporcunun daha kariyer, sona erecek. Ekici yedek oynar ancak..
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