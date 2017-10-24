Ege kupada terliyor

TFF 1. Lig'de son 3 haftada 7 puan toplayıp bu sezon ilk kez düşme hattından çıkan Denizlispor, 3. Lig temsilcisi Batman Petrolspor'a konuk olacak. Batman 16 Mayıs Şehir Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. 3. Lig'de yer alan Kızılcabölükspor, saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Bucaspor, Amed Sportif'i saat 19.00'da Yeni Buca Stadında ağırlayacak. Tire 1922 de aynı saatte BŞB Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Yine tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak bu turda rakibini eleyenler isimlerini son 32 takım arasına yazdıracak.