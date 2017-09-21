Türk futboluna sabotaj!

Eskişehirspor gibi büyük bir camianın başında sezona başlayan ve TFF 1. Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 3 puan toplayabilen Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı öncesinden istifa ettiğini açıkladı. 24Erzincanspor'la oynanacak maçtan hemen önce konuşan Sergen, "Ben ve ekibimle bugünkü Erzincanspor maçı, Eskişehirspor adına son karşılaşmamız olacak. Maçtan sonra istifa edeceğim. Biz maliyetli bir ekibiz. Açıkçası 3 puanımızın silinmesi de işin son noktası oldu. Eskişehirspor gelecekte daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

TAKIMIN MOTİVASYONUNU KIRAR

Sergen Yalçın'ın tek maçlı eliminasyon sistemine göre ve kaybeden tarafın turnuvayı veda edeceği bir maç öncesinde böyle bir açıklamanın yapması ise şaşkınlık yarattı. Kendine göre haklı nedenleri olmasına rağmen, bir futbol adamına ve futbol ahlakına yakışmayan, neredeyse bir maçı bir takımdan alıp diğerine veren bu açıklamanın ardından Eskişehirsporlu futbolcuların sahaya nasıl çıkacağı merak konusu!..



SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Gaziantepspor: 4 ay 10 gün

Sivasspor: 10 ay 7 gün

Gaziantepspor: 29 gün

Kayserispor: 3 ay 20 gün

Eskişehirspor: 1 ay 29 gün



