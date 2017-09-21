Türk futboluna sabotaj!
Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve çalıştırdığı takımlarda ortalamanın üzerinde bir performans sergileyen Sergen Yalçın'ın istifa 'zamanlaması' tartışma konusu oldu.
Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe
Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 12:52
Eskişehirspor gibi büyük bir camianın başında sezona başlayan ve TFF 1. Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 3 puan toplayabilen Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı öncesinden istifa ettiğini açıkladı. 24Erzincanspor'la oynanacak maçtan hemen önce konuşan Sergen, "Ben ve ekibimle bugünkü Erzincanspor maçı, Eskişehirspor adına son karşılaşmamız olacak. Maçtan sonra istifa edeceğim. Biz maliyetli bir ekibiz. Açıkçası 3 puanımızın silinmesi de işin son noktası oldu. Eskişehirspor gelecekte daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.
TAKIMIN MOTİVASYONUNU KIRAR
Sergen Yalçın'ın tek maçlı eliminasyon sistemine göre ve kaybeden tarafın turnuvayı veda edeceği bir maç öncesinde böyle bir açıklamanın yapması ise şaşkınlık yarattı. Kendine göre haklı nedenleri olmasına rağmen, bir futbol adamına ve futbol ahlakına yakışmayan, neredeyse bir maçı bir takımdan alıp diğerine veren bu açıklamanın ardından Eskişehirsporlu futbolcuların sahaya nasıl çıkacağı merak konusu!..
SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Gaziantepspor: 4 ay 10 gün
Sivasspor: 10 ay 7 gün
Gaziantepspor: 29 gün
Kayserispor: 3 ay 20 gün
Eskişehirspor: 1 ay 29 gün
Segen Yalçın çalıştırdığı takımlarda kısa zaman zarfında başarılı oldu.Fakat çalıştırdığı takımlardan çabuk ayrılması onun hanesine eksi olacevapla 21.09.2017 13:28
Maç sonuna bakında yazın,ters motivasyonda yapar takım üstünde farklıda yenebilir Erzincanıcevapla 21.09.2017 13:25
Sergen bir zorluk gorduyunde hemen takimi birakiyor. bundan bir sey olmaz.cevapla 21.09.2017 13:14
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