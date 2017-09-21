Denizli kupada moral buldu

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve son sıraya demir atan Denizlispor kupada kendine geldi. A Spor'dan yayınlanan maçta, 3. Lig 2. Grup ekibi Düzcespor'u evinde ağırlayan Ege temsilcisi, rakibini 40. dakikada Emre Sağlık'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Yusuf Şimşek'in öğrencileri bu sonuçla kupada adını 4. tura yazdırmayı başardı.