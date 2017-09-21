 Denizli kupada moral buldu - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2017 Perşembe

Denizli kupada moral buldu

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Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 00:50

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve son sıraya demir atan Denizlispor kupada kendine geldi. A Spor'dan yayınlanan maçta, 3. Lig 2. Grup ekibi Düzcespor'u evinde ağırlayan Ege temsilcisi, rakibini 40. dakikada Emre Sağlık'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Yusuf Şimşek'in öğrencileri bu sonuçla kupada adını 4. tura yazdırmayı başardı.

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