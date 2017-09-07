ZTK 3. Eleme Turu Eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi yapıldı.
Türkiye Kupası 07 Eylül 2017, Perşembe
Güncelleme: 07 Eylül 2017, Perşembe 15:44
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirildi.
TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldıZiraat Türkiye Kupası 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33 takım, Süper Lig'den 5 takım, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım olmak üzere toplam 92 takım mücadele edecek.
İşte eşleşmeler;
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