Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün gündüz seansında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Kupada günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle:



Muğla tek golle kazandı

Zİiraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Muğlaspor, evinde Aydınspor 1923'ü, 1-0 mağlup ederek 3'üncü Tur'a yükseldi.

14'üncü dakikada Muğlaspor atağında ceza sahası yayı üzerinde Emre'nin sert şutunda topu kaleci Timur müthiş bir refleksle kornere tokatladı.

40'ıncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Ender rakibinden sıyrılarak topu Emre'ye aktardı. Emre'nin düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

77'nci dakikada Muğlasporlu Osman'ın sağdan ceza alanına ortasında Alican kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Muğlaspor'un, 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Çorum Belediyespor deplasmanda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında sahasında 3'üncü Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'u konuk eden Yozgatspor 1959 FK, rakibine 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.



Yozgat Bozok Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Çorum Belediyespor maçın 8'inci dakikasında Abuzer Gaffar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan konuk ekip 48'inci dakikada Salim Uzun ile durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmayı Çorum Belediyespor 2-0 kazanarak kupada 3'üncü tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Düzcespor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Düzcespor adını bir üst tura yazdırdı.TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Arsinspor'a penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmadaArsinspor seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.Penaltılar: Alihan Aydın, Aykut, Furkan, Rasimcan (1461 Trabzon), Mikail, Özgür, Miraç, Ahmet, Onur (Arsinspor)TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta mücadele eden Ofspor, Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında sahasında Yomraspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ofspor'a galibiyeti getiren golleri 39'da Canberk ve 41'inci dakikada Talha kaydederken, Yomraspor'un tek golü 79'uncu dakikada Zafer'den geldi.Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında kendi sahasında Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekiplerinden Nevşehirspor'u konuk eden Kayseri Erciyesspor, sahadan 4-0 mağlup ayrılarak kupaya veda eden taraf oldu.Manisa'daki maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında Bergama Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Bergama Belediyespor adını bir üst tura yazdırmayı başardı.54'üncü dakikada Berkant'ın pasıyla ceza sahasına giren Hacı Ömer sert vurdu, Ufukhan'a çarpan top kaleci Yusuf'u yanıltıp ağlara gitti: 0-1.80'inci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Hacı Ömer bu kez kafayla ağları sarstı: 0-2. Mücadele kalan dakikalar gol getirmedi, Bergama Belediyespor yoluna devam etti.Turgutluspor'u konuk eden Tire 1922 Spor, evinde kazanıp tur atladı: 2-0.44'üncü dakikasında Gökhan'ın şutunda savunmadan dönen topu Sefa kaleye gönderdi: 1-0. 83'üncü dakikada Orkun frikikten ağları sarsıp Tire 1922 Spor'u rahatlattı: 2-0.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tire 1922, 3'üncü tura yükselen taraf oldu.Kızılcabölükspor deplasmanda Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 mağlup edip 3'üncü tura yükseldi. 48'inci dakikasında orta sahadan aldığı topla ceza alanına giren Sedat sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 0-1.82'nci dakikada Tayfun'un ortasında Taygun güzel bir vole ile maçın skorunu tayin eden golü kaydeti: 0-2.Türkiye Kupası'nda toplu skorlar şöyle: